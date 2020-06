Wachsender Druck auf US-Polizei : Frau bei Demo brutal geschubst: New Yorker Polizist soll vor Gericht

Der Mann wurde gefilmt, wie er eine Frau in Brooklyn zu Boden stößt und beschimpft. Dafür soll er sich nun verantworten.

09. Juni 2020, 20:30 Uhr

New York | Erstmals soll ein New Yorker Polizist vor Gericht gestellt werden, der bei einer Anti-Rassismus-Demo eine Frau auf den Boden gestoßen und beschimpft haben soll. Ihm würden geringfügige Körperverletzung, Belästigung und Bedrohung vorgeworfen, berichtete die "New York Times" am Dienstag und berief sich dabei auf Angaben aus Ermittlerkreisen. Ein Termin war noch nicht bekannt.

Handy-Aufnahmen hatten gezeigt, wie der 28-jährige Verdächtige am 29. Mai bei Protesten im New Yorker Stadtteil Brooklyn eine 20-Jährige hart auf den Boden wirft und "Schlampe" nennt.





Elf Tage nach Übergriff – ähnliche Fälle in Aufarbeitung

Das Verfahren gegen den Polizisten, der sich nach dem Vorfall selbst den Ermittlern gestellt hatte, wäre das erste, das aus den vereinzelt eskalierten Protesten hervorginge. Die Zeitung ergänzt, dass derzeit an rund 40 ähnlichen Fällen gegen Polizisten gearbeitet werde.

Am 25. Mai war in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm bei einer Festnahme sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken gedrückt hatte. Hunderttausende Menschen in aller Welt demonstrieren gegen Polizeigewalt und Rassismus.

Trump beschuldigt nach Polizeiattacke 75-jähriges Opfer

US-Präsident Donald Trump empörte derweil am Dienstag mit einem Tweet. Bei dem Demonstranten Martin Gugino könnte es sich um einen "Antifa-Provokateur" handeln, schrieb Trump. "Ich habe es mir angeschaut, er ist härter gefallen, als er gestoßen wurde." Gugino habe außerdem anscheinend "die Polizeikommunikation gescannt, um die Ausrüstung auszuschalten", schrieb der Präsident weiter. Womöglich handle es sich um ein "abgekartetes Spiel".





Ein Video von der Polizeiattacke auf Gugino in Buffalo im Bundesstaat New York hatte vergangene Woche für Empörung gesorgt: Bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt nach Floyds Tod hatten zwei Polizisten den 75-Jährigen niedergestoßen, der sich ihnen genähert hatte. Gugino fiel rücklings auf den Boden und blieb regungslos, am Kopf blutend liegen. Er befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Die beiden Polizisten wurden suspendiert, gegen sie laufen Ermittlungen.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo kritisierte Trumps Tweet am Dienstag scharf. Der Präsident verbreite "Verschwörungstheorien", erklärte der Demokrat auf Twitter. Gugino befinde sich immer noch im Krankenhaus, und Trump diskreditiere ihn. "Das ist grausam und rücksichtslos."



Guignos Anwältin erklärte Medienberichten zufolge, ihr Mandant habe stets friedlich protestiert. Sie wisse nicht, warum der Präsident so "dunkle, gefährliche und unwahre Vorwürfe" gegen den 75-Jährigen erhebe.

Trump Lieblingssender OANN verbreitet wilde Gerüchte

In seinem Tweet verwies Trump am Dienstag auf den Rechtsaußen-Sender OANN, der immer wieder Verschwörungstheorien verbreitet. OANN hatte berichtet, bei dem Vorfall in Buffalo habe es sich womöglich um eine "Provokation" der Antifa gehandelt. Gugino habe versucht, mit seinem Handy die Polizeikommunikation zu scannen.

Das Video von dem Vorfall zeigt, dass der Demonstrant ein Handy in seiner Hand hält, als er sich den Polizisten nähert. Scanner-Apps, mit denen der Funkverkehr von Polizisten abgehört werden kann, sind in den USA legal und weit verbreitet.