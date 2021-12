Niedersachsen will Konsens : Frühere Weihnachtsferien? Entscheidung dürfte Donnerstag fallen

Nach der Bund-Länder-Runde an diesem Donnerstag will Niedersachsen entscheiden, ob es wegen Corona früher in die Weihnachtsferien geht oder nicht. Unterdessen gerät das Kultusministerium zunehmend unter Druck.

Schwerin | In der vom Land noch immer nicht beantworteten Frage, ob angesichts der vierten Corona-Welle die Weihnachtsferien nun vorgezogen und/oder verlängert werden, gerät Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zunehmend unter Druck. Aus der Politik sowie aus Bildungs- und kommunalen Spitzenverbänden mehren sich Stimmen, die auf eine rasche En...

