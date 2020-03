FDP-Politiker : Früherer Bundestagsvizepräsident Burkhard Hirsch gestorben

Der FDP-Politiker und frühere nordrhein-westfälische Innenminister Burkhard Hirsch ist tot. Er wurde 89 Jahre alt.

Avatar_prignitzer von dpa

12. März 2020, 08:43 Uhr

Düsseldorf | Der FDP-Politiker und frühere nordrhein-westfälische Innenminister Burkhard Hirsch ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte das NRW-Innenministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Hirsch galt als einer der letzten großen Vertreter des sozialliberalen Flügels in der FDP. Er war von 1975 bis 1980 NRW-Innenminister und von 1994 bis 1998 Vizepräsident des Bundestages.

Mehr in Kürze