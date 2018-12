Unzufrieden mit Entwicklung : Früherer Ukip-Chef Nigel Farage verkündet Parteiaustritt

Der wohl größte Antreiber des Brexit tritt aus der europakritischen Partei Ukip aus – und teilt nochmal kräftig aus.

von dpa und lod

05. Dezember 2018, 00:05 Uhr

London | Der ehemalige Chef der EU-feindlichen britischen Ukip-Partei, Nigel Farage, will sein Parteibuch zurückgeben. Das teilte Farage am Dienstag mit.

Er begründete den Schritt mit Unzufriedenheit über die Richtung, die Ukip in den vergangenen Monaten eingeschlagen habe. Die Partei öffne sich immer stärker extremistischen und rassistischen Kräften, schrieb Farage in einem Gastbeitrag im "Telegraph". Es gebe eine "riesige Lücke für eine Brexit-Partei in der britischen Politik, aber sie werde nicht von Ukip ausreichend gefüllt", beschwert er sich.



Die Partei dankte Farage auf Twitter "für alles, was er für Ukip getan hat und für den Brexit."

Die Ukip-Partei ist seit dem Brexit-Votum der Briten und dem Rücktritt Farages als Parteichef im Jahr 2016 immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versunken. Farage war einer ihrer Begründer im Jahr 1993. Bei den Kommunalwahlen im Mai verlor die Partei einen Großteil ihrer Sitze in kommunalen Gremien an die Konservativen von Premierministerin Theresa May.