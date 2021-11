Asien-Pazifik-Gipfel : „Führerkult“ um Xi Jinping: Weg frei zu andauernder Amtszeit

Chinas Staats- und Parteichef zieht alle Macht an sich - vielleicht auch auf Lebenszeit. Historisch steht Xi Jinping auf einer Stufe mit Mao Tsetung und Deng Xiaoping. Nur Mutige wagen noch Kritik.

Peking | Chinas Kommunisten haben Staats- und Parteichef Xi Jinping den Weg für eine dritte oder vielleicht sogar lebenslange Amtszeit geebnet. In einer „historischen Resolution“ zum Abschluss ihres viertägigen Plenums in Peking beschloss das Zentralkomitee am Donnerstag, dass es notwendig sei, „beharrlich“ die Position Xi Jinpings „als Kern der Partei hoch...

