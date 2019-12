Kommentar zu Waffenrecht : Gegen mörderischen Wahn hilft kein Gesetz

Die Verschärfung des Waffenrechts durch den Bundestag ist eine gute Nachricht, auch wenn sie etwa für Sport- und Jagdschützen mehr Aufwand bedeutet. Einen Aspekt aber sollte der Gesetzgeber noch berücksichtigen – ein Kommentar.

13. Dezember 2019, 16:07 Uhr

Osnabrück | Am 11. März 2007 erschoss der 17-jährige Tim K. in seiner ehemaligen Realschule in Winnenden 15 Menschen, verletzte weitere 14 und richtete sich dann selbst. Die Tatwaffe vom Typ Beretta hatte sein Vater legal besessen, aber illegal im Schlafzimmerschrank aufbewahrt und nicht vorschriftsmäßig weggeschlossen.

Hätte die jetzt beschlossene Verschärfung des Waffenrechts diesen Amoklauf verhindert? Nein, hätte sie nicht. Gegen menschliches Versagen hilft kein Gesetz, gegen mörderischen Wahn schon gar nicht. Trotzdem ist das neue Waffenrecht gut, weil es für mehr Kontrolle sorgt. Auch wenn die Regelanfrage beim Verfassungsschutz zusätzliche Bürokratie bedeutet und Jagd- und Sportschützen mit der nervigen Pflicht belastet werden, nach ein paar Jahren weitere zwei Mal ihren Bedarf nachweisen zu müssen. Wenn dadurch aber nur ein einziger Fall verhindert wird, in dem ein Reichsbürger oder potentieller Terrorist legal an eine Waffe gelangt, hat sich der ganze Aufwand gelohnt.

Es sind auch viele Waffen im Umlauf, die sich im Nachlass eines Jägers oder Schützen finden und die von den Erben einfach behalten werden. Oft wird die Gefahr, die von einer scharfen Waffe ausgeht, erst Jahre später realisiert – aber was dann tun mit dem Gewehr? Da war die Möglichkeit zur straffreien Rückgabe, bei der in Niedersachsen zwischen Juli 2017 und Juli 2018 exakt 1.908 illegale Schusswaffen abgegeben worden sind, ein echter Erfolg. Stellt sich die Frage, warum diese Amnestie nicht dauerhaft angeboten wird.