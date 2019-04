Fünfmonatige Sozialproteste : Gelbwesten-Proteste zeigen Wirkung: Macron will Steuern "deutlich" senken

Als Antwort auf die Sozialproteste der "Gelbwesten" will Frankreichs Präsident Macron die Einkommensteuer senken.

von dpa und afp

25. April 2019, 19:04 Uhr

Paris | Nach einer monatelangen Bürgerdebatte hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eine deutliche Senkung der Einkommensteuer angekündigt. Es gehe um Erleichterungen "für diejenigen, die arbeiten", sagte Macron am Donnerstag in Paris. Der 41-Jährige deutete zudem eine mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer an, die er weitgehend abgeschafft hatte.

Der 41-Jährige sagte weiter, dass bis 2022 keine Krankenhäuser und Schulen im Land geschlossen werden sollen. Der seit knapp zwei Jahren amtierende Macron hatte mit der Bürgerdebatte auf die Dauerproteste der "Gelbwesten" reagiert. Die Demonstrationen der "Gelbwesten" hatten die bisher größte politische Krise in Macrons Amtszeit ausgelöst.

Macrons Auftritt war wegen des Großbrandes der Pariser Kathedrale Notre-Dame um gut eine Woche verschoben worden.

