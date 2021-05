Öffnung der Außen-Gastro : Gemeinsam Fußball gucken: Was Karl Lauterbach für die EM fordert

SPD-Politiker Karl Lauterbach gilt als Mahner in der Corona-Krise – für die Fußball-EM wünscht er sich allerdings weitere Lockerungen.

Berlin | Länger Fußball gucken: Geht es nach dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach könnte es während der Fußball-Europameisterschaft weitere Lockerungen für die Außengastronomie geben. In den EM-Wochen sollten "die Restaurants draußen länger als 22 Uhr öffnen dürfen, so dass auch alle 21-Uhr-Spiele geguckt werden können", sagte der Politiker der "Bild am...

