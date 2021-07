Letzte Auslandsreise : Treffen mit Biden: Merkel vor Einigung im Nord-Stream-2-Streit

Die Auslandsreise von Angela Merkel in die USA dürfte eine der bedeutendsten werden. Es geht um einen Neustart in den Beziehungen zum wichtigsten Bündnispartner. Der Besuch im Weißen Haus steht unter guten Vorzeichen.

New York/Washington | Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden in Washington mehren sich die Anzeichen für eine Annäherung im Streit über die Gaspipeline Nord Stream 2. "Wir sind ganz sicher auf einem guten Weg", sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstagabend (Ortszeit) während seines dreitägigen USA-Besuchs. "Es hat in den letzten Woch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.