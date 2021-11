Prozess : Getöteter schwarzer Jogger Arbery - Beratung der Jury

Ahmaud Arbery war am 23. Februar vergangenen Jahres beim Joggen in Brunswick erschossen worden. Drei weiße Männer sind angeklagt. Sie warten auf ihr Urteil.

Brunswick | Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines schwarzen Joggers in den USA hat sich die Jury zu Beratungen über das Urteil zurückgezogen. Die Staatsanwaltschaft forderte vor Gericht in Brunswick im Bundesstaat Georgia, die drei weißen Angeklagten in allen Punkten schuldig zu sprechen. Der 25-jährige Ahmaud Arbery war Anfang 2020 beim Joggen erschossen wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.