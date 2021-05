Nach Mordserie in Potsdam : Gewalt gegen behinderte Menschen: Es passiert hinter verschlossenen Türen

Nach dem Mord an vier behinderten Menschen in einem Potsdamer Wohnheim: Wie gefährlich ist Behindertenfeindlichkeit?

Hamburg/Potsdam | In einem Potsdamer Wohnheim für behinderte Menschen sind vier Bewohner sind getötet worden, eine Bewohnerin ist schwer verletzt. Eine langjährige Bedienstete aus dem Pflegebereich, die als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen wurde, kam in die Psychiatrie. Eine Haftrichterin weist die 51-jährige Frau in den Maßregelvollzug in Brandenburg/H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.