Kommentar : Gipfel in Genf: Handschlag von Biden und Putin macht Hoffnung

Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist seit längerer Zeit zerrüttet. Es ist schon ein Gewinn, dass das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Biden und überhaupt zustande gekommen ist.

Osnabrück | Seit Jahren arbeiten sich Brüssel und Washington am autoritären Regierungsstil und der außenpolitischen Machtpolitik Moskaus ab. Am ewigen Präsidenten aber beißen sie sich die Zähne aus. Wladimir Putin hat bislang noch jede Sanktionspolitik kaltschnäuzig ins Leere laufen lassen und nichts deutet darauf hin, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird...

