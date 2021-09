Migration : Grenze zu Belarus: Polen will Ausnahmezustand verlängern

Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Seit Monaten reisen Migranten illegal über Belarus in die EU ein. Polen macht den belarussischen Machthaber Lukaschenko dafür verantwortlich. Und der meldet sich einmal mehr zu Wort.

Minsk | Polen will den Ausnahmezustand an der EU-Außengrenze zu Belarus um 60 Tage verlängern. Grund dafür ist die illegale Einreise von Migranten aus dem Nachbarland. Er werde dem Kabinett vorschlagen, den Präsidenten um diese Verlängerung zu bitten, sagte Innenminister Mariusz Kaminski. Die Situation an der Grenze sei ernst. „Es kommt zu einer Reihe von ...

