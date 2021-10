Indien : Größter Impfstoffhersteller will Vakzine wieder exportieren

Angesichts einer heftigen zweiten Welle in Indien im April und Mai hatte die indische Regierung einen Exportstopp für Corona-Impfstoffe verhängt. Nun sollen die Lieferungen wieder aufgenommen werden.

Neu Delhi | Ein knappes halbes Jahr nach dem von der indischen Regierung verfügten Exportstopp will der weltweit größte Impfstoffhersteller ab diesem Monat wieder Corona-Vakzine an arme Länder liefern. Der Chef des in Indien ansässigen Serum Institutes, Adar Poonawalla, sagte der britischen Zeitung „The Telegraph“ (Print: Freitag), seine Firma plane bis Ende d...

