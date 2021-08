Krieg gegen die Taliban : Was lief schief in Afghanistan? Grünen-Ikone Ströbele redet Klartext

Grünen-Mitbegründer Hans-Christian Ströbele war ein Gegner des Afghanistan-Kriegs der ersten Stunde. Im Interview wirft er der Bundesregierung vor, die Lage noch heute zu beschönigen und erinnert an die Killerdrohnen der Amerikaner.

Berlin | Herr Ströbele, Sie waren innerhalb der Grünen vom ersten Tag an strikt gegen den Einsatz in Afghanistan und damit auch innerparteilich phasenweise recht alleine… Lange war ich einer der wenigen in der Fraktion mit dieser Haltung, das stimmt. Erst später haben die Grünen die jährliche Verlängerung des Mandats mehrheitlich abgelehnt. Wir sind da mehr...

