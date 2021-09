Illegale Wahlkampffinanzierung : Haftstrafe für Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden.

Paris | Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass die Strafe die Form eines elektronisch überwachten Hausarrests haben werde. Mehr in Kürze. ...

