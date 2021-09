Frankreich : Haftstrafe für Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung

Bei seiner Wiederwahlkampagne hat er mehr Geld ausgegeben, als erlaubt war. Nun verurteilt ein Gericht Nicolas Sarkozy zu einem Jahr Haft.

Paris | Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass der 66-Jährige die Strafe in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests mit einer Fußfessel verbüßen darf. Dem Gericht zufolge überschritt Sarkozy 2012 die gedeckelten Wahlk...

