Kampf um Laschet-Nachfolge : CDU-Vorsitz: Braun spricht über die Gründe seiner Kandidatur

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Kanzleramtsminister Helge Braun für den CDU-Vorsitz kandidieren will. Das bestätigte am heutigen Donnerstag ein Sprecher der hessischen CDU. Nun will Braun über die Gründe für seine Bewerbung sprechen.

Berlin | Im Rennen um den Posten des CDU-Vorsitzenden gibt es eine erste Kandidatur: Kanzleramtsminister Helge Braun kündigte am Donnerstag seine Bewerbung um die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet an. Braun werde der Landespartei in Hessen am Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, sagte ein Sprecher der hessisc...

