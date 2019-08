Landtagswahl in Brandenburg 2019 : Hier finden Sie den Wahl-O-Mat zur Brandenburg-Wahl 2019

Am 1. September 2019 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Hier erfahren Sie mehr zum Wahl-O-Mat als Wahlhilfe.

von Lorena Dreusicke

07. August 2019, 12:59 Uhr

Potsdam | Der Wahl-O-Mat als Wahlhilfe für die Landtagswahl Brandenburg 2019: Sie wollen am Sonntag, 1. September 2019, in Brandenburg Ihre Stimme für die Landtagswahl abgeben und wissen noch nicht, welche Partei Sie wählen sollen? Der Wahl-O-Mat zeigt Ihnen, welche Partei bei der Brandenburg-Wahl 2019 am ehesten Ihre politische Meinung vertritt.

Hier geht es direkt zum Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Brandenburg 2019



Landtagswahl Brandenburg 2019: Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ist seit Jahren ein gefragtes Wahlhilfe-Tool vor Wahlen in Deutschland. Die grundlegende Funktion des Wahl-O-Mat für die Landtagswahl 2019 in Brandenburg ist schnell erklärt: Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das ermittelt, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht. Dazu wird der Nutzer nacheinander mit 38 Thesen zu aktuellen Wahlkampfthemen der Brandenburg-Wahl 2018 konfrontiert. Abstimmen können die Nutzer des Wahl-O-Mat jeweils mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen", dann wird die These später nochmal abgefragt.

Wahl-O-Mat zur Brandenburg-Wahl 2019: Thesen doppelt gewichten

Im Anschluss kann der Wahl-O-Mat-Nutzer auswählen, welche Themen der Landtagswahl Brandenburg ihm besonders wichtig sind und sie mit einem Stern markieren. Diese Thesen werden bei der Auswertung durch den Wahl-O-Mat zur Brandenburg-Wahl doppelt gewertet.

Am Ende kann der Nutzer bestimmen, mit welchen der elf zur Landtagswahl Brandenburg 2019 zugelassenen Parteien der Wahl-O-Mat das Ergebnis vergleichen soll. Der Wahl-O-Mat ermittelt, mit welcher der ausgewählten Parteien sich die Meinung des Nutzers am ehesten deckt. Das Ergebnis wird per Prozentzahl angezeigt. Neu ist, dass der Wahl-O-Mat auf Wunsch die Positionen aller Parteien anzeigt. Früher konnten nur bis zu acht Parteien auf einmal für den Meinungsabgleich ausgewählt werden. Eine kleine Partei sah darin eine Verletzung der Chancengleichheit und hatte vor den Europawahlen 2019 deshalb erfolgreich Beschwerde gegen die Bundeszentrale eingelegt.



Wahl-O-Mat: Welche Partei soll ich wählen bei der Landtagswahl Brandenburg 2019?

Das Ergebnis des Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Brandenburg bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Nutzer diese Partei auch wählen sollte. Um dies genauer zu klären, können die Parteien zu jeder These, die im Wahl-O-Mat aufgeführt wird, eine Stellungnahme abgeben und die eigene Position erläutern. Zudem ist jede Frage mit einem entsprechenden Link versehen, um zu weiterführenden Informationen zu gelangen. So kann der Nutzer des Wahl-O-Mat herausfinden, welche Partei am besten zu ihm passt.

