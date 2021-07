Unwetterkatastrophe : Hilfe für Flutopfer: Bund und Länder geben viele Millionen

Vizekanzler Scholz packt erneut eine kleine Bazooka aus: Den Flutopfern werde schnell geholfen - und zwar so viel, wie eben nötig sei. Doch wie die Menschen an ihr Geld kommen, bleibt zunächst offen.

Berlin | In der Krise darf man nicht lange fackeln, meint Vizekanzler Olaf Scholz, das gelte nach der Hochwasser-Katastrophe genau wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Erste Priorität müsse die Hilfe haben - „und nicht irgendwelche Prinzipien“, sagt der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Eine Woche nach der verheerenden Flut mit inzwischen mehr als 170 Tode...

