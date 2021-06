Parteitag : Linke-Chefin: „Brauchen Umverteilung von oben nach unten“

Drei Monate vor der Bundestagswahl stehen die Umfragewerte für die Linke schlecht. Am Wochenende will sie ihr Wahlprogramm beschließen und hofft auf neuen Schwung für den Wahlkampf.

Berlin | Die Linke hat auf ihrem Parteitag bekräftigt, dass sie hohe Einkommen, Vermögen und Unternehmen steuerlich stärker belasten will. „Wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten“, sagte die Spitzenkandidatin und Co-Vorsitzende der Partei, Janine Wissler, am Samstag dem Sender „phoenix“ am Rande des zweitägigen Online-Treffens. Investitionen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.