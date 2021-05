72-jähriger CSU-Politiker : Sprecher: Innenminister Seehofer positiv auf Corona getestet

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich offenbar mit Corona angesteckt, berichtet sein Sprecher.

Berlin | Innenminister Horst Seehofer sei positiv auf das Virus getestet worden und befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilte sein Sprecher Steve Alter mehreren Medien zufolge am Montag mit. Nach "Bild"-Informationen erhielt er die Diagnose am Montagmorgen. Der 72-Jährige habe keine Krankheitssymptome, ergänzte Alter. Seehofer war am 14. April mi...

