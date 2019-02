Konzept für Grundrente : Bis zu 447 Euro mehr: Heil will Renten deutlich anheben

Hubertus Heil will mit der Aufstockung Menschen helfen, die den Großteil ihres Lebens zum Mindestlohn gearbeitet haben.

von afp und dpa

03. Februar 2019, 09:46 Uhr

Berlin | Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Renten von bis zu vier Millionen Geringverdienern mit einem steuerfinanzierten Aufschlag spürbar steigern. Der Aufschlag solle maximal 447 Euro pro Monat betragen, sagte Heil der "Bild am Sonntag".

Von 514 auf 961 Euro

Anspruch auf diesen Höchstbetrag sollen Menschen haben, die ihr Leben lang auf Mindestlohnbasis gearbeitet hätten. Heil räumte ein, dass seine Pläne einen finanziellen Kraftakt bedeuten würden - dies sei aber "aus Respekt vor der Lebensleistung" arbeitender Menschen erforderlich.

Als Beispiel nannte Heil eine Friseurin, die 40 Jahre lang auf Mindestlohnbasis gearbeitet hat. Dafür könne sie derzeit mit einer Rente von nur 514 Euro rechnen. "Das finde ich respektlos und unwürdig", sagte Heil der Zeitung. Durch sein Modell der Grundrente könnte die Friseurin künftig mit 961 Euro Rente im Monat rechnen.

"Ich will, dass ihre Leistung höher bewertet wird", sagte der Minister. "Jemand, der Jahrzehnte lang hart gearbeitet hat, hat das Recht, deutlich mehr zu bekommen als jemand, der nicht gearbeitet hat."

Konzept werde nicht billig

Einzige Bedingung für die Grundrente sind laut Heil 35 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei würden auch Kindererziehungs- und Pflegezeiten angerechnet, ebenso Beschäftigungsjahre in Teilzeit. Die Grundrente solle nicht nur für Neu-Rentner gelten, sondern auch für bisherige Rentner.

"Wer immer nur Mindestlohn verdient hat, bekommt die höchste Aufwertung von 447 Euro", sagte der Minister. "Aber auch die Renten von Geringverdienern, die etwas über dem Mindestlohn liegen, wollen wir höher bewerten."

Heil räumte ein, dass die Umsetzung seines Konzepts nicht billig werde. Zu rechnen sei mit einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr. "So viel werden wir brauchen, damit wir eine Grundrente bekommen, die den Namen verdient", sagte der Minister. Die Gesellschaft müsse diesen Kraftakt aber aus Respekt vor harter Arbeit schaffen.

Bedürftigkeitsprüfung ist "respektlos"

"Das Kernversprechen des Sozialstaats ist: Nach einem Leben voller Arbeit bekomme ich eine leistungsgerechte Rente. Darauf müssen sich die Menschen wieder verlassen können", sagte Heil.

Die Grundrente solle spätestens zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Das Vorhaben ist im Koalitionsvertrag der großen Koalition enthalten.

Heils Konzept weicht allerdings in einem wichtigen Punkt vom Koalitionsvertrag ab: Er lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung als Bedingung für die Grundrente ab: Die Grundrente solle über die Rentenversicherung geklärt werden. "Hat jemand mit niedrigem Einkommen mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, werden seine Rentenpunkte automatisch hochgestuft", sagte der SPD-Politiker. "Ich fände es respektlos, wenn wir diese Menschen nach einem Arbeitsleben zwingen würden, beim Amt ihre Vermögensverhältnisse darzulegen."

Kritik der Union

"Die Union will, dass in Sachen Rente der Koalitionsvertrag umgesetzt wird", erklärte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Peter Weiß, am Sonntag. "Was Hubertus Heil vorlegt entspricht aber nicht dem Koalitionsvertrag."

In diesem stehe, dass demjenigen, der 35 Jahre lang gearbeitet und Beiträge bezahlt habe, deutlich mehr gegeben werden solle als nur die Grundsicherung. "Wir wollen ein differenziertes System, das am tatsächlichen Bedarf ansetzt und dann die Rente aufstockt. Das soll auch über die Rentenversicherung erfolgen. Das ist finanzierbar. Und wir verteilen Geld nicht mit der Gießkanne, sondern helfen gezielt demjenigen, der zu wenig Rente hat", sagte Weiß.

Zustimmung der Linksfraktion

Zustimmung, wenn auch mit Einschränkungen, erhielt Heil dagegen von der Linksfraktion im Bundestag. Der Vorstoß sei ein "Schritt in die richtige Richtung", erklärte ihr Vorsitzender Dietmar Bartsch. "Allerdings bleibt er auf halben Weg hin zu einer armutsfesten solidarischen Mindestrente von 1050 Euro stehen."

Die Linke fordere seit langem die Wiedereinführung einer reformierten Rente nach Mindestentgeldpunkten. "Ich hoffe, dass die SPD das in Regierungshandeln durchsetzt." Positiv sei, dass endlich das Problem der Altersarmut angegangen werde, dass die Leistungen aus Steuern finanziert werden sollen und dass Kindererziehungszeiten mit zählen.

