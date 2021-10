Druck auf künftige Regierung : Hunderte Klimaschützer demonstrieren in Berlin

Wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten will, muss die nächste Bundesregierung deutlich ambitioniertere Gesetze beschließen als die letzte. Dafür gehen am Freitag wieder Hunderte auf die Straße.

Berlin | Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl demonstrieren in Berlin Hunderte Klimaschützer, um ihre Forderungen an die künftige Bundesregierung zu untermauern. Unter dem Motto „Ihr lasst uns keine Wahl“ protestierten Anhänger der Bewegung Fridays for Future am Freitagmittag am Brandenburger Tor. Nach Polizeiangaben waren rund 1300 Teilnehmende zum Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.