Öffentlicher Dienst : Hunderte bei Warnstreiks an drei NRW-Unikliniken

Mit Trillerpfeifen, Ratschen und Plakaten haben sich am Morgen Streikende vor Uni-Krankenhäusern in NRW versammelt. Doch ein Entgegenkommen der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst zeichnet sich nicht ab.

Köln | Mehrere hundert Tarifbeschäftigte der drei Universitätskliniken in Essen, Düsseldorf und Köln haben am Dienstag vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Mit Warnstreiks, zu denen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, verliehen sie ihren Forderungen in den bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder Nac...

