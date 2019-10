Brexit bedroht Datenaustausch : Hunderttausende DNA-Spuren mit Briten-Polizei ausgetauscht: Treffer im Norden

Die Polizeibehörden in Deutschland und Großbritannien haben mit einem Austausch von Hunderttausenden DNA-Spuren von Tatorten begonnen. Innerhalb weniger Wochen verzeichneten die Ermittler Hunderte Treffer. Das Problem: Mit dem Brexit wird die Datenleitung voraussichtlich wieder gekappt.

29. Oktober 2019, 03:33 Uhr

Osnabrück | Das Bundeskriminalamt bestätigte unserer Redaktion, dass seit Anfang August in einem ersten Schwung Hunderttausende digitalisierte Spuren ausgetauscht worden sind. Laut einer BKA-Sprecherin hat Deutschland „rund 350.000 DNA-Muster aus ungeklärten Tatortspuren“ an Großbritannien geschickt.



Diese seien hier mit 220.000 ungeklärten DNA-Spuren sowie 660.000 Personenmustern abgeglichen worden. Im Gegenzug habe Großbritannien 220.000 Spuren geschickt, die auf deutscher Seite mit den 1,2 Millionen gespeicherten DNA-Mustern verglichen worden sind.

Hunderte Treffer - auch bei Mordfällen

Seitdem findet ein regelmäßiger Datenaustausch statt. „Dabei erzielten die deutschen Spuren bislang 935 Treffer im britischen Datenbestand, während britische Spuren zu 736 Treffern […] führten“, teilt eine BKA-Sprecherin mit.

Bei zwei Dritteln der Treffer zu deutschen Spuren habe es sich um Delikte aus dem Bereich Diebstahl und Unterschlagung gehandelt. 79 Treffer gingen auf den Bereich Raub und Erpressung zurück, 26 Mal ging es um Tötungsdelikte.

Verbrechen aufgeklärt

Neben Deutschland hatte Großbritannien die DNA-Daten zuletzt auch mit Österreich und den Niederlanden Spuren ausgetauscht. Auch hier verzeichneten die Polizeibehörden zahlreiche Treffer. Das österreichische Bundeskriminalamt teilten mit, ein Sexualdelikt sowie ein Mord in Großbritannien dürften mit den Daten aus der Alpenrepublik geklärt worden sein.

In Deutschland werden die DNA-Treffer von den Polizeibehörden in den Ländern weiterbearbeitet. Nicht jeder Treffer aus dem Datenabgleich hilft den Ermittlern dabei auch weiter. So hieß es vom Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein, bei der Überprüfung der Hinweise nach dem Datenabgleich hätten sich keine neuen Ansätze ergeben.



Treffer in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

Anders in Mecklenburg-Vorpommern. Das dortige LKA teilt mit, es habe Treffer zu Fällen in dem Bundesland gegeben, die Auswertung und der Austausch mit den Ermittlern in Großbritannien dauere aber noch an. Eine Sprecherin des LKA in Niedersachsen sagte, es habe einen „Personen-Treffer“ im Datensatz gegeben. Die weitere Überprüfung erfolge aber in Großbritannien, nicht in Niedersachsen.

Diese grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit wurde 2006 zwischen Deutschland und Österreich gestartet. 2008 wurde beschlossen, den Austausch europaweit zu initiieren. Vom BKA heißt es aber: „Im Falle eines Brexits müsste die seit August bestehende Datenverbindung zum DNA-Abgleich nach jetzigem Stand wieder gekappt werden.“



Brexit als Sicherheitsproblem

Ein weiterer Austausch der Daten wäre dann nicht mehr möglich. Davor warnt Mathias Middelberg, innenpolitischer Sprecher der Unionsparteien im Bundestag. Er betont, britische Sicherheitsbehörden seien „im besonderen Maße vertrauenswürdig“. Sollte es zu einem Brexit inklusive Abkommen mit dem Rest der EU geben, warb Middelberg (Foto) dafür, den Datenaustausch zunächst für zwei Jahre fortzusetzen.

Im Falle eines harten Brexit drohten „schmerzhafte Erkenntniseinbußen“. Middelberg forderte: „Die Bundesregierung muss im Falle eines ‚No Deal‘-Brexit umgehend Verhandlungen mit den Briten über einen bilateralen Austausch sicherheitsrelevanter Daten aufnehmen.“



Die britische Datenbank gilt als eine der größten in Europa. Deutschland pflegt laut BKA derzeit mit mehr als 20 Ländern einen Austausch bei DNA-Spuren.