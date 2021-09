Reaktivierter Reaktor : Atomwächter: Nordkorea treibt Nuklearprogramm „mit Vollgas“ voran

Nordkoreas umstrittenes Nuklearprogramm läuft laut internationalen Atomwächtern auf Hochtouren. Die Behörden beobachten das Vorgehen jetzt per Satellit.

Wien | Nordkoreas umstrittenes Nuklearprogramm läuft laut internationalen Atomwächtern auf Hochtouren. Dazu gehörten die Anreicherung von Uran und die Gewinnung von Plutonium, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Montag in Wien. "In der Demokratischen Volksrepublik Korea fährt das Atomprogramm mit Vollgas voran", sa...

