Atomstreit : IAEA soll Zugang zu Aufzeichnungsgeräten im Iran erhalten

Uncredited/Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa

Uncredited/Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa

Zuletzt stockten die diplomatische Vermittlungsversuche zur Rettung des Atompakts mit dem Iran. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde bringt einen kleinen Verhandlungserfolg aus Teheran mit.

Teheran | In den festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran kommt offenbar etwas Bewegung. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) soll wieder Zugang zu ihren Aufzeichnungsgeräten zur Überwachung iranischer Atomprojekte erhalten. Das sei bei einem Treffen am Sonntag von IAEA-Chef Rafael Grossi und dem neuen iranischen Atomchef Mohammed Eslami in Teheran ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.