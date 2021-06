Raubtier wird Wahlkampfthema : Immer mehr Wölfe: Klöckner will Abschuss in manchen Regionen

Leben zu viele Wölfe in Deutschland? Nach Auffassung von Union und Agrarministerin Julia Klöckner schon. Zumindest in manchen Regionen wie Niedersachsen. Hier sollen die Tiere dann gezielt abgeschossen werden.

Schwerin | Die Union will im anstehenden Bundestagswahlkampf für einen härteren Umgang mit dem Wolf werben. Im Interview mit unserer Redaktion sprach sich CDU-Vize und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner für einen gezielten Abschuss einzelner Raubtiere in solchen Regionen aus, in denen bereits viele Wölfe leben. Klöckner sagte: „Der gute Erhaltungszus...

