Druck auf Ukraine Regierung ausgeübt : Impeachment-Ermittlungen: Zeuge untermauert Vorwürfe gegen Trump

20. November 2019, 15:54 Uhr

Washington | Ein wichtiger Zeuge hat in den Impeachment-Ermittlungen zentrale Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump untermauert. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sagte am Mittwoch im Kongress aus, es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leitet, die Trumps Rivalen Joe Biden hätten schaden können.



