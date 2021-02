Debatte mit Länderchefs : „Jens, jetzt keine Emotionen“: Merkel muss Spahn beim Impf-Gipfel im Zaum halten

Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich beim Impf-Gipfel genervt von Nachfragen der Länderchefs.

Berlin | In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Beim Impfgipfel am Montag sei klar geworden, dass es im ersten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.