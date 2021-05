Kommentar : In Niedersachsens Groko werden langsam die Messer gewetzt

Eine Liebesheirat war die Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen nie. Das wird immer deutlicher, je näher wir der nächsten Landtagswahl kommen und je mehr die Pandemiebekämpfung in den Hintergrund rückt. Ein Kommentar.

Schwerin | Ist die Corona-Pandemie für die Große Koalition in Niedersachsen möglicherweise so etwas wie ein Kitt, der die Zweckehe zusammenhält? Mit rückläufigen Inzidenzwerten und fortschreitender Annäherung an die nächste Landtagwahl im Herbst kommenden Jahres wächst dieser Eindruck. Da nennt der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU), der n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.