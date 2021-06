Skandal um falsche Klinik-Angaben : Informatiker aus Niedersachsen checkt bundesweite Intensivbetten-Zahlen: „Alles falsch“

"Nicht verlässlich", lautet das Urteil des Informatikers Tom Lausen aus dem Kreis Stade, der die tatsächliche Auslastung der Intensivbetten während der Corona-Pandemie mit einem eigenen Programm überprüft und damit mächtig Wirbel ausgelöst hat.

23. Juni 2021, 10:00 Uhr

Schwerin/Grünendeich | Tom Lausen ist ein freiheitsliebender Mensch, nimmt Ausgangssperren während der Hochphase der Corona-Pandemie aber freilich ebenso hin wie die Bundesnotbremse mit all ihren Grundrechtseinschränkungen. Nicht nur dem Informatiker Lausen aus der Mini-Gemeinde Grünendeich im Kreis Stade, sondern auch seinem Bruder Sven, der Rechtsanwalt ist, fällt aber auf, dass Klagen gegen Corona-Beschränkungen häufig mit ein und demselben Argument abgebügelt werden: Mit dem Verweis auf den drohenden Kollaps des Gesundheitssystems nämlich. Doch stimmen die Zahlen überhaupt? Der Datenanalyst Lausen schreibt ein eigenes Programm, besorgt sich die Rohdaten, die von den Krankenhäusern gemeldet wurden, rechnet nach und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: "Die Zahlen vom Intensivregister sind überhaupt nicht verlässlich." Werde ein Covid-Patient etwa innerhalb eines Krankenhauses verlegt, gelte er als weiterer Fall und bei einer erneuten Verlegung gelte er dann sogar als dritter Fall. "Das ist alles falsch", kommt der Programmierer aus der Provinz zu einem vernichtenden Schluss.

Intensivregister weist Kritik zurück

Diese Kritik will Nina Meckel, Pressesprecherin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, so freilich nicht stehen lassen. Zwar gebe es intern die Vereinbarung, in der Frage keine persönlichen Stellungnahmen abzugeben, aber Meckel verweist auf eine aktuelle DIVI-Erklärung, in der es heißt: "Das DIVI-Intensivregister und die hierin abgefragten Daten aller Intensivstationen mit Akutversorgung in Deutschland, rund 1330 an der Zahl, sind und waren zu jeder Zeit belastbar – zur Bewertung der Pandemie und der Lage auf den Intensivstationen." Mit dieser Aussage kontert das DIVI nicht nur die Recherchen von Lausen, sondern das Intensivregister hatte damit kürzlich auch auf einen massiven Vorwurf des Bundesrechnungshofes reagiert, wonach zahlreiche Krankenhäuser ihre Intensiv-Kapazitäten manipuliert haben sollen, um sich Corona-Hilfen zu erschleichen. Als der Bundesrechnungshof damit um die Ecke kam, lief Lausens Analyse längst - nicht ausgeschlossen, dass er und sein Rechercheteam aus Ingenieuren, Notärzten und Anwälten es waren, die dazu beigetragen haben den Rest der Republik aufzuwecken.

Bundesrechnungshof prangert massive Überkompensation aus Steuermitteln an

Der Bundesrechnungshof hatte in einem Bericht "eine massive Überkompensation aus Steuermitteln" bei Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser festgestellt. Die Kliniken bekamen Geld für verschobene oder ausgesetzte planbare Aufnahmen, um freie Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu schaffen. Die Ausgleichszahlungen des Bundes hätten allein im Jahr 2020 rund 10,2 Milliarden Euro betragen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte eingeräumt, dass es eine Überkompensation für Krankenhäuser gegeben haben könne - allerdings "allenfalls" bis zu einer Anpassungs-Verordnung im Juli 2020.

Tom Lausen

Auf Querdenker-Demo gesprochen

Doch wer ist dieser Tom Lausen? Wer das Internet nach ihm durchsucht, wird auch darauf aufmerksam, dass er und sein Bruder Sven im Oktober vergangenen Jahres auf einer Querdenker-Demo in Braunschweig gesprochen haben sollen. "Das stimmt", räumt der Datenanalyst, der auch als Fotograf tätig ist, freimütig ein. Ein Querdenker aber seien weder er, noch sein Bruder stellt Lausen klar. "Wir haben in Braunschweig die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Justiz lediglich an ihren Eid erinnert und daran, dass es für so schwere Grundrechtseingriffe, wie wir sie erlebt haben, sehr triftige Gründe geben muss." Und beim Intensivbetten-Argument zumindest hat Tom Lausen nach seinen eigenen Recherchen zumindest so seine Zweifel.

Bislang keine Fälle in Niedersachsen bekannt

Während Lausen nach eigenen Worten davon ausgeht, dass es auch in Niedersachsen "einige Kliniken" gibt, die ihre gemeldeten freien Intensivbetten künstlich reduziert haben, um Freihaltepauschalen zu kassieren, sind Niedersachsens Gesundheitsministerium bislang keine Fälle bekannt. "Momentan liegen uns keine Hinweise auf vermeintlich falsche Meldungen vor", sagt Sprecher Oliver Grimm. Sollte es aber in nächster Zeit "belastbare Hinweise" auf Unregelmäßigkeiten geben, werde das Land diesen selbstverständlich nachgehen. "Wir haben schließlich alle ein Interesse daran, dass vernünftig gemeldet wird", fügt Grimm hinzu.

In NRW "kein systematisches Fehlverhalten von Krankenhäusern festgestellt"

Unterdessen hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium einem Zeitungsbericht zufolge bislang keine Belege dafür gefunden, dass Krankenhäuser falsche Angaben zur Auslastung der Intensivbetten gemacht haben, um höhere Ausgleichszahlungen zu erhalten. 70 Krankenhäuser, bei denen sich "Auffälligkeiten im Meldeverfahren" gezeigt hätten, seien überprüft worden, sagte ein Ministeriumssprecher dem Bericht zufolge. Nach dem aktuellen Stand der Auswertung sei "kein systematisches Fehlverhalten von Krankenhäusern festgestellt" worden.

