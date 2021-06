Interview Reiner Hoffmann : Rente mit 68 und Pflegereform: DGB rät Wählern, genau hinzusehen

Rente mit 68? Das ist für den DGB nichts anders als ein "Rentenkürzungsprogramm". DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert stattdessen Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt. Scharf kritisiert er außerdem die Pflegereform.

Osnabrück | Die Gewerkschaften halten die Debatte über ein höheres Rentenalter noch nicht für beendet. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann rät den Wählern: "Schaut euch das Kleingedruckte genau an, wenn ihr eine sichere Perspektive fürs Alter haben wollt." Die am Freitag vom Bundestag beschlossene Pflegereform ist in seinen Augen ein "Etikettenschwindel". Hoff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.