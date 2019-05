Iran-Konflikt : USA schicken Kriegsschiff in den Nahen Osten

Die USA verstärken wegen des Konflikts mit dem Iran ihre Militärpräsenz im Nahen Osten.

von afp

10. Mai 2019, 23:43 Uhr

Washington | Wegen der erhöhten Gefahr eines iranischen Angriffs werde ein Kriegsschiff und ein Flugabwehrraketensystem in die Region verlegt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Freitag in Washington mit. Die USA hatten vor einigen Tagen bereits den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und mehrere B-52-Langstreckenbomber dorthin geschickt.



Sie sollten nun durch das Kriegsschiff und das Flugabwehrraketensystem verstärkt werden, erklärte das Pentagon. Die USA reagierten damit, auf "Hinweise erhöhter iranischer Bereitschaft zu Angriffseinsätzen gegen US-Truppen und unsere Interessen", hieß es weiter.