Marathon-Abstimmung : Israels Parlament stimmt über entscheidenden Haushalt ab

Bennetts Koalition muss das Budget durchs Parlament bringen - sonst steht für die Israelis erneut eine Wahl an. Bereits 2020 scheiterte die vergangene israelische Regierung unter Netanjahu daran.

Tel Aviv | Israels Parlament hat am Mittwochabend in Jerusalem mit der Marathon-Abstimmung über den Haushalt begonnen. Die Genehmigung des Budgets ist entscheidend für den Fortbestand der Regierung unter Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei. Die Abstimmung könnte laut Medienberichten bereits in der Nacht zu Freitag abgeschlosse...

