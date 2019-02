Israels Ministerpräsident : Medienbericht: Netanjahu soll wegen Korruption angeklagt werden

Medienberichten zufolge will Israels Generalstaatsanwalt den Regierungschef Netanjahu wegen Korruption verklagen.

von dpa

28. Februar 2019, 17:27 Uhr

Tel Aviv | Israels Generalstaatsanwalt will nach Medienberichten Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen erheben. Avichai Mandelblit habe Netanjahu dies mitgeteilt, berichteten israelische Medien am Donnerstag übereinstimmend. Nach juristischer Praxis in Israel muss zuvor jedoch noch eine Anhörung Netanjahus erfolgen.