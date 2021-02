Große Vakanzen : Wichtige Behörde im Kampf gegen Corona: Jede vierte Stelle beim RKI unbesetzt

Das Robert Koch-Institut (RKI) findet kein Personal. Die wichtigste Behörde im Kampf gegen Corona ist unterbesetzt.

Berlin | An die Pressekonferenzen des Robert Koch-Instituts zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland hat man sich bereits gewöhnt. Die Behörde ist das zentrale Organ in der Corona-Pandemie. Hier läuft alles zusammen: Es werden Daten gesammelt und ausgewertet und...

