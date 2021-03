Im Jemen : Feuer-Drama in Migrantenlager – Augenzeugen dürfen nicht über Brand sprechen

In dem Lager soll ein Streit zwischen Migranten und Aufsehern eskaliert sein. Augenzeugen werden mundtot gemacht.

Sanaa | Bei dem Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Sonntag sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der weiteren 150 Verletzten schwebten in Lebensgefahr, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Die meisten Opfer seien Migranten. Die Internationale Organisation für Migr...

