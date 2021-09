Extremismus : Jüdische Gemeinde in Hagen dankt Polizei nach Terroralarm

Es gehört zum Alltag in Deutschland, dass Polizisten vor jüdischen Einrichtungen Wache stehen. Nach dem Terroralarm in einer Synagoge in Hagen bedankt sich die Jüdische Gemeinde bei den Einsatzkräften.

Hagen | Nach dem Terroralarm in der Hagener Synagoge hat die Jüdische Gemeinde der Polizei gedankt. „Wir möchten uns bei den vielen Polizisten bedanken, die uns in der Not beigestanden haben, die uns weiter beschützen und dafür viele zusätzliche Belastungen wie selbstverständlich in Kauf nehmen“, schrieb die Gemeinde in Hagen. „Ihnen verdanken wir es, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.