Schulpolitik : KMK-Präsidentin: Man kann Ängste der Eltern nicht einfach ignorieren

Als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist die brandenburgische Ministerin Britta Ernst (SPD) höchste Vertreterin der deutschen Bildungspolitik. Im Interview spricht sie über geschlossene Schulen und ängstliche Eltern.

Osnabrück | Frau Ernst, am vergangenen Wochenende waren bundesweit viele Städte voll von Menschen, die für Weihnachten shoppen, in Bars sitzen oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Gleichzeitig wird über vorgezogene Weihnachtsferien gesprochen. Hat die Gesellschaft nichts aus der Vergangenheit gelernt? Wichtig ist, dass die Prioritäten in den Bundeslä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.