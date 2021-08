Krieg in Afghanistan : Kabul: Deutschland reduziert Botschaftspersonal auf Minimum

Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan rücken immer weiter vor. Jetzt zieht die Bundesregierung weitere Konsequenzen und startet eine Rückholaktion.

Berlin/Denzlingen | Als Konsequenz aus dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan reduziert die Bundesregierung das Personal der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das „absolute Minimum“. Das kündigte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag nach einer Sitzung des Krisenstabs der Regierung an. Wie viele Mitarbeiter genau ausgeflogen würden, sagte er...

