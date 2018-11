Millionärs-Debatte : So viel Geld verdient Friedrich Merz im Jahr

Auskünfte über sein Einkommen wollte Friedrich Merz bisher vermeiden. In einem Interview nennt er nun doch eine Zahl.

von dpa und Maximilian Matthies

18. November 2018, 15:39 Uhr

Berlin | Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat seine Aussage verteidigt, er zähle sich mit Einkünften in siebenstelliger Höhe zur gehobenen Mittelschicht. In der "Bild am Sonntag" sagte Merz, angefangen habe er mit einem für eine Familie mit zwei Kindern überschaubaren Einkommen eines Referendars in Saarbrücken. "Heute verdiene ich rund eine Million Euro brutto", so Merz.

Für Merz ist gesellschaftliche Mitte keine rein ökonomische Größe

Am vergangenen Mittwoch hatte Merz bei einem "Bild"-Talk auf die Leserfrage, ob er Millionär sei, geantwortet, er liege jedenfalls nicht darunter und würde sich zur "gehobenen Mittelschicht zählen". Für diese Aussage hatte der frühere Unions-Fraktionschef, der unter anderem den Aufsichtsrat der Deutschland-Tochter des US-Investmentriesen Blackrock führt, viel Kritik einstecken müssen.

Der "Bild am Sonntag" sagte er nun, für ihn sei die gesellschaftliche Mitte keine rein ökonomische Größe. "Ich habe von meinen Eltern die Werte mitbekommen, die die Mittelschicht prägen: darunter Fleiß, Disziplin, Anstand, Respekt und das Wissen, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn man es sich leisten kann." Wenn er die Begriffe Oberklasse oder Oberschicht höre, denke er an Menschen, die viel Geld oder eine Firma geerbt hätten und damit ihr Leben genössen. "Das ist bei mir nicht der Fall", betonte Merz.

Studie zeigt, warum Merz nicht zur Mittelschicht gehört

Merz konkurriert mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und einer Reihe weithin unbekannter Kandidaten um den Parteivorsitz in der CDU. Entschieden wird auf einem Parteitag am 7. Dezember in Hamburg. Merz sagte, er habe die Möglichkeiten, die er in seinem Leben gehabt habe, mit Glück genutzt. Sein Ziel sei, viel mehr Menschen als heute solche Möglichkeiten zu geben.

Ich glaube an eine Politik, die Möglichkeiten schafft, damit Menschen aus eigener Kraft das werden können, was sie werden wollen. Das war immer eine Stärke der CDU als eine Partei der Mitte. Friedrich Merz

Dass Friedrich Merz entgegen eigener Aussage eigentlich nicht mehr zur Mittelschicht – auch nicht zur oberen – gezählt werden kann, verdeutlicht eine Studie des Arbeitgeberfinanzierten Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.



Demnach gehört zur Mittelschicht, wer zwischen 80 und 150 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Als Medianeinkommen wird der Wert bezeichnet, der die Haushalte in zwei gleich große Mengen teilt. Die "obere Mitte" verdient maximal 250 Prozent des mittleren Einkommens. Zu dieser Gruppe könnte sich Friedrich Merz irrtümlich gezählt haben. Er dürfte allerdings eher zur nächsthöheren Gruppe der "relativ Reichen" gehören.

Wollte etwa ein Paar mit zwei Kindern noch zur "oberen Mitte" gezählt werden, dürfte es ein Nettoeinkommen von maximal 9230 Euro pro Monat nicht überschreiten. Das Einkommen des Ehepaars Merz dürfte allerdings weit darüber liegen. Damit wäre die Familie des CDU-Politikers also "relativ reich".