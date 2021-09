Bundestagswahl : Kandidaten liefern sich letzten Schlagabtausch vor der Wahl

Bundeswehr, Mieten, mögliche Koalitionen: In der ARD/ZDF-„Schlussrunde“ versuchen Baerbock, Laschet, Scholz und Vertreter der kleineren Parteien sich zu positionieren. In Umfragen holt die Union auf.

Köln | Zwei Tage vor der Bundestagswahl beenden die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grünen am Freitag offiziell den Wahlkampf. SPD-Bewerber Olaf Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock kommen dafür in das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird in Bayern erwartet. Scholz und Laschet w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.