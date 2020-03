Ansteckungsgefahr bei Kanzlerin : Dritter Corona-Test negativ – Merkel bleibt aber in Quarantäne

Auch der dritte Test auf das Coronavirus bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ist negativ ausgefallen.

von Maximilian Matthies

30. März 2020, 19:14 Uhr

Berlin | Das teilte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin mit. Er ergänzte: "Die Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen."

