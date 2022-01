Ein Jahr Kapitol-Erstürmung : Wie Donald Trump mit seiner Wahllüge am Comeback feilt

Am Jahrestag der Kapitol-Erstürmung könnte Ex-Präsident Donald Trump mit seinen widerlegten Thesen zu einer angeblichen Wahlmanipulation erneut provozieren. Die Mehrheit der republikanischen Partei steht hinter ihm.

Washington | Der Kontrast könnte nicht größer sein. Während am 6. Januar – dem ersten Jahrestag der Erstürmung des Kapitols durch rechte Demonstranten – Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Washington unter anderem eine Gedenkstunde mit Gebeten abhalten will, plant der frühere US-Präsident Donald Trump ungeachtet laufender Untersuchungen zu seiner Rolle bei den E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.