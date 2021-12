Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe verpflichtet Gesetzgeber zu Triage-Regelungen

In Pandemiezeiten muss der Gesetzgeber „unverzüglich“ Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer sogenannten Triage treffen.

Karlsruhe | Der Gesetzgeber muss „unverzüglich“ Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer sogenannten Triage treffen. Er müsse in Pandemiezeiten der aus dem Grundgesetz folgenden Handlungspflicht nachkommen, teilt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit. (Az. 1 BvR 1541/20) In Kürze mehr! ...

