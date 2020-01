Linkspartei kritisiert "ärmliche" Beisetzungen : Kein Geld für's Begräbnis: Staat zahlt fast 20.000 Sozial-Bestattungen

Trotz Wirtschaftsboom samt Rekord-Beschäftigung fehlt zehntausenden Familien Geld für das Begräbnis verstorbener Angehöriger. 54 Millionen Euro erstatteten die Kommunen 2018 für sogenannte Sozialbestattungen. Diese fielen so ärmlich aus, dass die Betroffenen gebrandmarkt würden, kritisiert die Linkspartei.

06. Januar 2020, 01:00 Uhr

Berlin | 19.211 Personen erhielten im vorvergangenen Jahr Geld von den Sozialämtern, weil sie selbst nicht in der Lage waren, die Beisetzung verstorbener Angehöriger zu bezahlen. Insgesamt erstatteten die Kommunen 53,7 Millionen Euro. Das geht aus Angaben des Statistischen Bundesamtes hervor, die die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann nachgefragt hat und die unserer Redaktion vorliegen.

Seit 2016 geht die Zahl der Sozialbestattungen leicht zurück. 2016 sprang der Staat in 21.434 Fällen ein und erstattete insgesamt 59,5 Millionen Euro. 2017 waren es 20.227 Fälle und 57,25 Millionen Euro.

In Niedersachsen mussten die Sozialämter 2018 fast 2.180 Betroffenen die Beisetzung von Angehörigen erstatten, mehr waren es nur in Nordrhein-Westfalen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es 666 Sozialbestattungen, in Schleswig-Holstein 304.

Wer Geld vom Amt für die Bestattung Hinterbliebener erhält, muss sich zuvor einer Einkommens- und Vermögens-Prüfung unterziehen. Übernommen werden laut Sozialgesetzbuch die Kosten "für eine ortsübliche und einfache, der Würde des Verstorbenen entsprechende Bestattung". Wie viel Geld die Kommunen müssen, ist nicht näher festgelegt, so dass es erhebliche Unterschiede gibt.

"Viele Menschen können es sich nicht leisten, ihre verstorbenen Angehörigen beerdigen zu lassen. Auch nach ihrem Tod werden die Verstorbenen ein weiteres Mal als arm gebrandmarkt, durch das sichtbar ärmliche Begräbnis und die bescheidene Grabausstattung", kritisierte Zimmermann im Gespräch mit unserer Redaktion. Aufgrund zunehmender Altersarmut und prekärer Beschäftigung sei für die Zukunft "ein Anstieg von Sozialbestattungen zu erwarten".



Zimmermanns Befürchtung: Angesichts einer steigenden finanziellen Belastung der Kommunen könnten diese die Kostenübernahme absenken. "Dabei wäre es in vielen Regionen notwendig, die Leistungen anzuheben, um auch armen Menschen ein würdevolles Begräbnis zu Teil werden zu lassen", sagte die Linken-Abgeordnete. Es sei von großer Bedeutung, "dass endlich bundesweit einheitliche Standards für Sozialbestattungen festgelegt werden".