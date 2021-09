Taliban-Rektor klingt wie Trump : Keine Frauen mehr an Universität von Kabul zugelassen

Erst mussten sich Studentinnen in Kabul verschleiern, nun dürfen sie gar nicht mehr studieren. Das hat ein Taliban-Rektor verfügt, der sich auf Twitter offenbar an Donald Trump orientiert.

Kabul | Frauenverbot an der Universität von Kabul: Der neu Taliban-Rektor schließt bis auf weiteres sowohl Studentinnen als auch weibliche Lehrkräfte von der angesehensten Bildungseinrichtung Afghanistans aus, wie die "New York Times" am Dienstag berichtete. Auf Twitter kündigte der neue Universitätsrektor Mohammed Aschraf Ghairat an, dass Frauen nicht zum...

