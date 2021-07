„Lange Zeit der Zurücksetzung“ : Kinderärzte fordern Erwachsene zur Corona-Impfung auf

Viele Kinder und Jugendliche leiden sehr an den Entbehrungen, die mit der Pandemie einhergehen. Deutschlands Kinder- und Jugendärzte richten sich deswegen mit einem Appell an Erwachsene.

Köln | Kinder- und Jugendärzte appellieren an Erwachsene, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Da sich Kinder mangels einer Impfstoffzulassung meist noch nicht immunisieren lassen könnten, seien Millionen von ihnen in Deutschland auf das Verantwortungsbewusstsein Erwachsener angewiesen. So heißt es in einem gemeinsamen Aufruf des Berufsverbands der Kinde...

